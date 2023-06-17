AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Milletvekili Ayşe Böhürler ve İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Tomarza İlçesini ziyaret etti.

Milletvekili Akar ve Böhürler; Ak Parti İlçe binası girişinde; Belediye Başkanı Davut Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin ve parti teşkilatı tarafından karşılandı. İlçe binasında toplantı gerçekleştiren Akar ve Böhürler; seçim süreci ve sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulduktan sonra ilçeden ayrıldı.