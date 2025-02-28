TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Terörsüz Türkiye için masada ve sahada çalışmalarımız devam ediyor. Terörle mücadele ve terörün bitmesi esastır. Şu anda arazide silahlar elinde olduğu müddetçe teröristlerin Mehmetçik operasyonlarını sürdürmeye devam edecek" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Nevşehir’de düzenlenen "Türkiye’nin Savunma ve Güvenlik Meseleleri" konulu programa katıldı. Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Akar, "Türkiye’nin son yıllardaki başarılı hamleleriyle uluslararası camiada ’özne devlet’ konumuna geldi" dedi.

Türkiye’nin teröre karşı mücadeleyi açık ve şeffaf şekilde başarıyla sürdürdüğünü söyleyen Akar "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek. 40 yıldan beri bu milletin başına bela olan terör musibetini sonlandıracağız. Dün bir açıklama yapıldı. Bu bir af, taviz asla değildir. Terörle mücadele ve terörün bitmesi esastır. Şu anda arazide silahlar elinde olduğu müddetçe teröristlerin peşinde Mehmetçik operasyonlarını sürdürmeye devam edecek" dedi.

Akar, "İçimizde ve dışımızda hala bazı alçaklar Türkiye’ye DEAŞ konusunda iftiraya devam ediyor. Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Barış Kalkanı harekatlarıyla orada terörle mücadeleye devam etti. Şu anda da Şam hükümetine, hiçbir silahlı grubun kontrol dışında Suriye’nin kuzeyinde bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi, arkasında kim olursa olsun mücadelemizi sürdüreceğimizi açık bir dille ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız her hareketin açıklaması da insani değerler açısından kıymeti de var" diyen Akar konuşmasına şöyle devam etti:

"Operasyonlarımızda ne dağlarda ne şehirlerde masum insanlara zarar gelmemesi için hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösterdik. Tarihi eserlere, sanat eserleri ve dini binalara zarar vermemek için en yapmamız gerekirse yaptık. Bu konuda bizim tarihimiz çok temiz, alnımız açık. Bazı terör örgütleri Uluslararası Adalet Divanına müracaatta bulundular. Bunların hepsi de hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde izah edildi. Terörle mücadele konusunda, insani, uluslararası ve iç hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yaptık. Yaptığımız her hareketin açıklaması da insani değerler açısından kıymeti de var. Operasyonlarımızda ne dağlarda ne şehirlerde masum insanlara zarar gelmemesi için hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösterdik. Tarihi eserlere, sanat eserleri ve dini binalara zarar vermemek için en yapmamız gerekirse yaptık. Bu konuda bizim tarihimiz çok temiz, alnımız açık. Bazı terör örgütleri Uluslararası Adalet Divanına müracaatta bulundular. Bunların hepsi de hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde izah edildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek. 40 yıldan beri bu milletin başına bela olan terör musibetini sonlandıracağız."

"Dün bir açıklama yapıldı. Bu bir af, taviz asla değildir. Terörle mücadele ve terörün bitmesi esastır. Şu anda arazide silahlar elinde olduğu müddetçe teröristlerin Mehmetçik operasyonlarını sürdürmeye devam edecek. Terörsüz Türkiye için masada ve sahada çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullanan Akar, "Bunlar anavatanda, denizlerimizde hava sahamızda yapılırken Mehmetçik kahramanlık gösteriyor. Ama kahramanlık yetmiyor, savunma sanayimiz güçlü olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın sınırsız desteği ile sevinerek belirtmek istiyorum ki Mehmetçiğin ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80’i milli ve yerli olarak karşılanabilecek hale geldi" dedi.