TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Komisyonun 10 bin 691 dilekçe hakkında 5 bin 602 Başkanlık Divanı kararı aldığını belirtti.ANKARA (İGFA) - TBMM Dilekçe Komisyonu, Karamık başkanlığında toplandı. Komisyona, 28. Yasama Dönemi'nde toplam 11 bin 619 başvuru geldiğini, ortalama günlük dilekçe sayısının 23 olduğunu vurgulayan Karamık, en fazla başvurunun; çalışma ve sosyal güvenlik, çevre denetimi ve adalet hizmetlerinden geldiğini söyledi. Karamık, "24 Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı. Bu toplantılarda, 10 bin 691 dilekçe hakkında 5 bin 602 Başkanlık Divanı kararı alınmıştır. 24 cetvel halinde yayımlanmıştır." dedi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Dilekçe Komisyonu olarak yerinde incelemeler de yaptıklarını söyleyen Karamık, Isparta Eğirdir ilçesi Yeşilada Mahallesi ile Isparta Sütçüler ilçesi Kasımlar köyünde vatandaşları ve yetkilileri dinlediklerini anlattı. Karamık, 4-5 Kasım'da da Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi'nde yerinde incelemeler yapacaklarını da bildirdi.

Komisyonda, Isparta Sütçüler ilçesi Yeşilyurt köyünde faaliyet gösteren bir mermer şirketinin hafriyat ve molozlarının Mandallar ve Gedik mahallerinde heyelan tehlikesine neden olduğu gerekçesiyle yapılan başvuru, TBMM Genel Kuruluna sevk edildi.

Komisyon, Hollanda'da yaşayan bir Türk vatandaşının Hollanda'da tam zamanlı bir işe girmesi halinde Türkiye'deki emekli maaşının kesilmesi nedeniyle yaptığı başvuruyu görüştü. Başvurunun yerinde incelenmesi yönündeki önergeye muhalefet milletvekilleri itiraz etti. Komisyon üyelerinin Hollanda'ya giderek yerinde inceleme yapacağı bir husus olmadığını belirten muhalefet milletvekilleri, konunun Türkiye'deki yasaları ilgilendirdiğini dile getirdi.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Karamık, konuya ilişkin Türkiye'deki kurumlarla yazışmaların yapılması için yerinde inceleme kararına ilişkin oylamayı bir sonraki toplantıya erteledi.