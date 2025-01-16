AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığındaki TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi (Netflix) Türkiye temsilcilerini dinledi. Temsilcilerin Netflix’in Türkiye’deki abone sayısını ve bilançosunu basın mensuplarının bulunmadığı ortamda paylaşmak istemesi dikkat çekti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Komisyonda Netflix Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili ile Türkiye Kıdemli İletişim Müdürü Özgür Artanç Savaş sunum yaptı. Sunum öncesi konuşan Komisyon Başkanı Yayman, ”Dijitalleşme artık sadece eğitimde, ticarette, kültürde, sanatta değil, hayatın tüm alanlarını kuşatan bir noktaya gelmiştir. Dijital bağımlılıktan oyun sitelerine, sanal bahisten dijital platformlara, sosyal medya platformlarından dijital geleceğe ve yapay zekaya dair sonsuzluk gibi bir ölçüde yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Hemen sözlerimin başında bu toplantı için katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkürlerimi ifade ederken, 30 Ocak’ta Aile Bakanımız Komisyonumuza gelecek” dedi.

Bahis ve şans oyunlarının teknolojik ve teknik imkanlar çerçevesinde hızlı bir büyüme sağladığını belirten Yayman, bununla mücadele edilmesi için iç hukuk mekanizmalarının kurulması gerektiğini de aktardı.

Ardından sunum yapan Netflix Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, platformun dünyada 190 ülkede kullanıldığını kaydederek, "Bizden ’dijital platformlar’ diye bahsediliyor. Ama yayın hizmetine bakarsanız Netflix bir platform değil, çünkü kullanıcılar birbiriyle temas edemiyorlar. Kanuni tanımları itibarıyla bu kısmı netleştirmek önemli. Bir önemli husus da bizim açımızdan Türk dizi ve filmlerine dünyada en çok mecra sağlayan, en çok erişim sağlayan ve şu an itibarıyla Türkiye’de bulunan servis Netflix. Çünkü 190 ülkede faaliyet gösteriyor” dedi.

Mavili, sunumun ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bazı milletvekillerinin platformun LGBT propagandası yaptığı eleştirilerine Mavili, “Eğer bir defa LGBT içeren bir şey varsa, o zaman artı 18 cinsellik etiketi var. Ama biz bireylerin yaşam tarzları, Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi’yle ilgili konularda bireysel etiketleme yapamıyoruz. Sadece tema etiketlemesi yapabiliyoruz. ’Şiddet ya da cinsellik içerir’ diye konu üzerinden etiketleme yapabiliyoruz ama bireysel özgürlüğe, kişisel tercih ya da yaşam tarzı ile ilgili etiketleme yapamıyoruz" cevabını verdi.

Türk askerinin işgalci olarak gösterildiği Kıbrıs Rum Kesimi yapımı olan "Famagusta" dizisi hakkındaki eleştirilere ilişkin Mavili, “Bizler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Haberimiz olduğunda bizi de üzdü. Öncelikle dizi bir Netflix içeriği değil ve Netflix tarafından üretilmedi. Dizi zaten ilgili ülkesinde yapılmış ve televizyonda yayınlanmış bir içerik. İzleyicisinde kitlesine ulaşmış bir içerikti. Hemen kontrollerimizi yaptık ve istişarelerimize başladık. Netflix toplumun hassasiyetini hemen yakaladı. Haklı olarak insanlar serzenişlerini dile getirdiler. Şöyle bir çözüme gidildi; bu içerik zaten ekranda yerini bulmuş, sadece izleyicisine ulaştığı ülkede sınırlı kalmak kaydıyla bizde yayınlandı. O dizinin kendi ülkesinde televizyonlarında üçüncü sezonu da çıktı. O üçüncü sezon Netflix’te çıkmadı. Dolayısıyla bu konudaki hassasiyeti çok net duyduk. Türkiye ekibinin bildiği, gördüğü bir dizi değildi. Bizim gündemimize geldiğinde RTÜK ile birlikte istişarelerini yaparak bir karar birliğine, görüş birliğine varıldı” ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız’ın “Filistinlilerin çektiği ve Filistinliler hakkında filmler neden yayından kaldırıldı?” şeklindeki sorusu üzerine Mavili, “Filistin koleksiyonunun yayından kalkmasından 3 yıl önce Netflix, bir yıllığına aldığında Türkiye’de ve dünyada Filistin hikayelerinin en çok bulunduğu mecraydı. Filistin hikayelerini dünyaya anlatan en büyük ve en iddialı medya Netflix’ti. Alındığı gün içeriklerinin lisans süresi belliydi. 2024’te lisans zaten bitecekti. Lisansları bitti, içeriklerde hakkımız kalmadığı için yayından kalktı” dedi.

Bazı milletvekilleri, yetkililere platformun ödediği vergi miktarı, bilanço ve Türkiye’deki abone sayısını sordu. Netflix yetkililerinin bu rakamları basın ile paylaşmak istememesi nedeniyle komisyon basına kapalı olarak devam etti.