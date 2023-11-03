TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul’da üniversitede okuyan Filistinli öğrencilerle buluştu.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul’daki üniversitelerde öğretim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin Gazze’deki yakınlarıyla ilgili bilgi alan ve onların geleceğe dair hayallerini dinleyen Kurum, “Hayalim Gazze’ye dönmek” diyen gence, “Senin hayalini gerçekleştirmek için ne gücümüz ne imkanımız varsa kullanacağız” dedi.