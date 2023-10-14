Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bir araya gelerek kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Bozdağ’a AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı, Şanlıurfa Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları’nın da hazır bulunduğu toplantı salonunda Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet, yatırım ve projeleriyle ilgili bir sunum yapıldı.

“Hizmet ve yatırımlarla yolumuza devam edeceğiz”

Ziyaretlerinden ötürü Bozdağ’a teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Geçmiş dönem Adalet Bakanımız Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize teşrif ettiler. Teşriflerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün burada belediyemiz çalışmalarıyla ilgili bir sunum yapacağız. Daha ileriye dönük atacağımız adımları da belirleyeceğiz. Geçtiğimiz seçimlerde bakanımız ile verimli bir şekilde çalışmıştık. Hamdolsun ki güzel bir neticeyle neticelendirdik. Bundan sonra da bakanımızın önderliğinde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere bir araya geldiklerini aktararak yapılan hazırlık ve sunumlardan ötürü Beyazgül’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Bekiz Bozdağ’a Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan hizmet ve yatırımları içeren bir sunum yapıldı.