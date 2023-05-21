Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin tahliye kararı verdiği depremzedeleri ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Kısıtlamalar bir nevi burayı bir kampa, bir esir kampına dönüştürmüş vaziyette. Bu çok şaşırtıcı, ne biçim bir anlayıştır bu, hayret ediyor insan. Sonuç itibarıyla bu deprem felaketi herkesin başına gelir Allah göstermesin.” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın misafir edip, seçimden 2 gün sonra tahliye kararı verdiği depremzedeleri ziyaret etti. Şentop, burada bir süre depremzedelerle sohbet ettikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop açıklamasında, “Tabi önce seçim akşamı sosyal medyada başladı. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ve başka illere giden deprem bölgesinden depremzede vatandaşlarımıza ağır hakaretler içeren şeyler kendini bilmez, insanlıktan nasibi olmayanların laflarıydı, sözleriydi. Öyle bir şeyin yaşanmış olması çok üzücü fevkalade. Hepimiz açısından, bunun bir de Tekirdağ’da olması benim de Tekirdağlı olmam hasebiyle beni daha da üzdü. Haberdar olur olmaz burada, hemen başta valimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımızla Süleymanpaşa Belediye Başkanımızla temas ettik. Öyle bir şey asla olamaz, yani devletimiz bütün imkanlarını deprem bölgesine ve orada ki vatandaşlarımıza depremzedelere seferber etmişken, burada bir belediyenin bu şekilde bir kendini bilmez davranışını müsaade edilmez, mümkün değil. Nitekim hemen anında bu konuda devletin çeşitli kurumları AFAD başta olmak üzere her türlü ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçtiler. Devletimizin esasen buna ihtiyacı yok zaten her yerde bu tür imkanları tümüyle seferber etmiş durumdayız, bunlar gönüllü işler, belediyelerinde üstlendiği tabi belediyelerde bütün milletimizin imkanlarını kullanıyorlar sonuç itibariyle. Bu hepimizin ortak acısı ortak ıstırabı depremde yaşananlar, sadece orada depreme maruz kalan vatandaşlarımızın değil. Bu anlayışla devlet kurumları, mahalli idareler, belediyeler, STK’lar, münferiden bütün vatandaşlarımız seferber olmuştu” dedi.

“Esir kampına dönüştürmüş vaziyette”

Şentop açıklamasının devamında, “Biz de bu gözle bakıyorduk ama seçim sonrası istediğini elde edemeyen bazı siyasi bakış gözlerini bürümüş kapatmış insanların bu tür davranışları hepimizi çok derinden yaraladı. Ben şimdi kendilerini ziyaret ettim, hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim hem de bütün imkanlarımızla devletin bütün imkanları emrinizdedir, depremden zarar gören vatandaşlarımızın arzu ettikleri her şeyi. Bir de burada yaşama şartları da çok tuhaf geldi bana ilk defa duydum, belli ölçüde ziyaretler, misafir ağırlama vesaire bu konularda ki kısıtlamalar bir nevi burayı bir kampa, bir esir kampına dönüştürmüş vaziyette, bu çok şaşırtıcı ne biçim bir anlayıştır bu hayret ediyor insan. Sonuç itibarıyla bu deprem felaketi herkesin başına gelir Allah göstermesin, Allah muhafaza etsin biz millet olarak bir dayanışma ortaya koyuyoruz, herkesin başta milletimize, milletin bütün fertlerine saygılı bir şekilde hareket etmesi davranışlarıyla da sözleriyle de gerekir. Ben kendilerini ziyaret edip bir geçmiş olsun dileklerimi ilettim burada bütün kurumlarıyla devletimiz emirlerinde.’’ ifadelerini kullandı.