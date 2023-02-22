Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) düzenlediği Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısına katıldı. Şentop, “Akademik çalışmaları dikkate alarak, bu yönde ihtiyaç olduğu takdirde bir takım hukuki düzenlemelerin yapılması icap edecek” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) düzenlediği Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısına katıldı. Şentop, “Akademik çalışmaları dikkate alarak, bu yönde ihtiyaç olduğu takdirde bir takım hukuki düzenlemelerin yapılması icap edecek” dedi.

TÜBA, Türkiye’nin bilim stratejisine yönelik raporlamalar ve bilimsel yayın faaliyetleri gerçekleştirmek, bunları ilgili kurum ve kişilerle paylaşmak sorumluğunu yerine getirmek üzere deprem felaketlerini masaya yatırdı. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya TBMM Başkanı Şentop ve farklı alanlardan bilim insanları katıldı. Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısında konu farklı bakış açılarından ele alındı.

Doğu Anadolu Fay Hattı’nda 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem Türkiye’de 11 ili ve yaklaşık 13,5 milyon nüfuslu bir bölgeyi etkilemişti. Türkiye’yi ve Suriye’yi içine alan depremlerin teknik açıları yanında sosyal ve ekonomik boyutları değerlendirme toplantısında ele alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu rapor başta olmak üzere diğer tüm araştırmalar ve saha çalışmaları toplantıda masaya yatırıldı.

“Yaşanan bu büyük felaketten bilimsel olarak çıkartılacak sonuçlar var”

TÜBA tarafından gerçekleştirilen toplantıda farklı alandan birçok akademisyenin kendi çalışmalarını ifade ettiklerini belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “6 Şubat’tan beri sahada birçok çalışma yapılıyor. Öncelikle arama-kurtarma çalışmaları vardı, onlar devam ediyor. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Bir taraftan da ağırlıklı olarak akademisyenlerimiz ama yurt dışından katılanlar da var, yoğun çalışmalar yapılıyor. Yaşanan bu büyük felaketten bilimsel olarak çıkartılacak sonuçlar var. Daha sonra bu çalışmalar üzerine hukuki çalışmalar yapılacak. Ders almanın en temel şeyi bilimsel verileri net olarak ortaya çıkartmak. Burada birçok akademisyen arkadaşımız kendileri sahada da çalışmışlar. O bakımdan TÜBA’ya çok teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların daha derinlikli olarak devam etmesinde fayda var. İçeride farklı disiplinden akademisyenler kendi çalışmalarını ifade ettiler” diye konuştu.

“Akademik çalışmaları dikkate alarak bir takım hukuki düzenlemelerin yapılması icap edecek”

Daha önce çıkarılan mevzuatların incelenerek ilave tedbirler alınabileceğini dile getiren Şentop, “Dünyanın her yerinde, Türkiye’de de öyle olmuş, bu tür yaşanan büyük afetlerden sonra elimizdeki mevzuat gözden geçirilmiştir. Daha önce de yapılmış, inşaat yönetmelikleri değiştirilmiş, ilave tedbirler alınmış. Burada yapılan akademik çalışmaları dikkate alarak, bu yönde ihtiyaç olduğu takdirde bir takım hukuki düzenlemelerin yapılması icap edecek. Tabii mecliste farklı partilerin araştırma komisyonu kurulmasına yönelik talepleri var bu konu görüşülecek” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’deki Geçmiş Depremlerin Analizi ve Mevcut Depremlerin Durum Tespiti”, “2023 Doğu Anadolu Fay Hattı Depremlerinin Oluşturduğu Sorunlar ve Etkileşimi” ile “Türkiye’yi Bekleyen Olası Depremler ve Farklı Bilim Disiplinlerinin Önerileri” başlıklarında üç ana oturumdan oluşan değerlendirme toplantısına 23 üniversiteden bilim insanı katıldı. 20’nin üzerinde farklı bilim disiplininden 50’ye yakın akademisyen konuyu çok yönlü değerlendirdi.

Multidisipliner bir yaklaşımla planlanan değerlendirme toplantısında yer bilimleri ve depremlere yönelik teknik analizler derinlemesine tartışıldı. Afet yönetimi, eğitim, ekoloji ve çevre, tarım ve hayvancılık, kriz yönetimi ve iletişim, şehir planlaması, psikoloji, hukuk, halk sağlığı konularında çok boyutlu olarak deprem öncesi ve sonrası başlıklar ele alındı.