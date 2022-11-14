Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yaralıları ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yaralıları ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Taksim’de patlamanın olduğu noktaya çiçek bıraktı. Ardından buradan ayrılan Şentop, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yaralıları ziyaret etti. Ardından basın mensuplarına konuşan Şentop, "Dün meydana gelen hain terör saldırısında 6 vatandaşımızı kaybetmiştik, 81 vatandaşımız da yaralıydı. 58 i taburcu edildi. 23 vatandaşımız farklı hastanelerde tedavi ediliyor. Burada 1 serviste 1’i yoğun bakımda 2 vatandaşımız var. Serviste olan kızımızı ziyaret ettik, takip ediliyor. Durumu iyi. Diğer vatandaşlarımızın da şifa bulmasını diliyoruz. Bu hain terör saldırısına teröristleri planlayanları arkasında duranları lanetliyoruz. Bu tablo karşısında 85 milyon vatandaşımızın birbirine kenetlenmiş olduğunu teröre karşı birlik içinde bir duruş sergilediğini her zaman görüyoruz. Türkiye çok daha ağır durumlarla karşılaştı. Bunların üstesinden hep birlikte geldik. Bugün de terörle mücadelesinde çok iyi bir noktaya geldi. Teröristlere yaptıklarının hesabı soruluyor. Bu olayda bunun hesabı sorulacaktır. Türkiye’nin huzurunun bozulmasından keyif alanlar bundan memnun olanlar var şüphesiz. Terör iki tarafı keskin bıçak gibidir. Mutlaka bunu kullananları ve bundan memnun olanları da vurur. Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak isteyenler kendileri istikrarsızlaşacaktır. Huzurunu bozmak isteyenlerin de tez zamanda huzuru bozulur. Bizim milletimiz dostunu düşmanını bilir. Gerektiği zamanda cevabını verir" dedi.