TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya’daki temaslarına devam ediyor. Şentop, başkent Viyana’da bulunan Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret ederek, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Şentop yaptığı açıklamada, “Sizlerin buradaki gayretlerinizle iftihar ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.