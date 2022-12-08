TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın Sancak bölgesi toplum temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın Sancak bölgesi toplum temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da temaslarını sürdürüyor. Sırbistan’ın Sancak bölgesi toplum temsilcileriyle bir araya gelen Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Meclis Başkanı Şentop, Sancak kökenli vatandaşları, Türkiye ile Sırbistan arasında sağlam bir dostluk köprüsü olarak gördüklerini söyledi. Sancak’ın istikrarının ve ekonomik kalkınmasının önemini dile getiren Şentop, bölgenin kalkınması için ulaştırma alt yapısının güçlendirilmesi gerektiğini de ifade etti. Şentop, Sırbistan ile ilişkilerin gelişmesinin, Sancak Boşnaklarının da daha rahat etmelerini sağlayacağını belirterek, Sırbistan’la ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesinin, Bosna Hersek ve Balkanların barış ve istikrarı açısından da önem taşıdığını sözlerine ekledi.