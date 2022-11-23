TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Norveç’in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg’i Meclisimizde kabul ettik. Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi konusundaki kararlılığımızı vurguladık” ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonberg’i Meclis’te kabul etti.

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