Program hakkında konuşan Alpedo-Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, Dünya Göçebe Oyunlarına lezzet kattıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Bursa İznik’te gerçekleşen Dünya Göçebe Oyunları etkinliğinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve TÜGVA Genel Başkanı Bilal Erdoğan’ın stantlarında Maraş dondurması dağıttığını belirten Kervancıoğlu, "Vatandaşlarımıza afiyet olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Dünya Göçebe Oyunlarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve TÜGVA Genel Başkanı Bilal Erdoğan, oyunların dondurma sponsoru Alpedo’nun standında vatandaşlara dondurma dağıttı.

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