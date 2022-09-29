TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan temaslarını sürdürüyor. Şentop, başkent Budapeşte’de Başbakan Viktor Orban ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile Sandor Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ele alınırken Şentop, Cumhurbaşkanı Novak’a Türkiye-Macaristan arasında ekonomik ve ticari bağların güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.