TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cezayir’in başkenti Cezayir’de Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo, Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Halid Bin Hilal el-Mevali ve Burkina Faso Geçiş Dönemi Yasama Meclisi Başkanı Ousmane Bougouma ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cezayir’in başkenti Cezayir’de Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo, Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Halid Bin Hilal el-Mevali ve Burkina Faso Geçiş Dönemi Yasama Meclisi Başkanı Ousmane Bougouma ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cezayir’de temaslarına devam ediyor. Şentop, başkent Cezayir’de Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo ve beraberindeki heyetle görüştü. Şentop görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri artırma kararlılığını dile getirerek, özellikle enerji, sağlık, eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilebileceğini vurguladı. Bictogo’nun ardından Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Halid Bin Hilal el-Mevali ile bir araya gelen Şentop, son dönem ilişkilerin gelişmesinden duyulan memnuniyeti ifade ederek, Türkiye ile Umman’ın birçok bölgesel meselede benzer görüşleri paylaştığını söyledi.

Şentop, daha sonra ise Burkina Faso Geçiş Dönemi Yasama Meclisi Başkanı Ousmane Bougouma ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede, dünyada korku ve şiddeti hakim kılmaya çalışan terör odaklarına karşı Türkiye ve Burkina Faso’nun mücadelesinin sürdüğüne dikkati çeken Şentop, "Burkina Faso halkının terör örgütleriyle mücadelesinde acılarını ve duygularını anlamaktayız. Çünkü bu acıyı dünyada en fazla yaşamış ülkelerden biriyiz" dedi.

Şentop, Türkiye’nin, Burkina Faso’ya geçiş sürecinin zor dönemlerinde, başta insani konu ve güvenlik alanı olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayarak, "İnanıyorum ki ülkelerimiz arasındaki iş birliğini çok daha ileriye taşıyabiliriz. Diğer taraftan, Burkina Faso’nun geçiş dönemini en kısa sürede tamamlamasını temenni ediyorum" dedi. Bougouma da terörle mücadele konusundaki desteğinden dolayı Şentop’a teşekkürlerini iletti.