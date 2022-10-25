TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclis Başkanı Barbel Bas ile bir araya geldi. Şentop görüşmede, “FETÖ ile mücadelemizde Alman makamlarından artık somut ve etkili bir iş birliği bekliyoruz” ifadelerini kullanarak, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışarıda bırakmaya çalışan enerji projelerinin AB’nin çıkarına olmadığını da vurgulamak istiyorum” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclis Başkanı Barbel Bas ile bir araya geldi. Şentop görüşmede, “FETÖ ile mücadelemizde Alman makamlarından artık somut ve etkili bir iş birliği bekliyoruz” ifadelerini kullanarak, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışarıda bırakmaya çalışan enerji projelerinin AB’nin çıkarına olmadığını da vurgulamak istiyorum” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan’da temaslarına devam ediyor. Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile bir araya gelen Şentop, daha sonra Almanya Federal Meclis Başkanı Barbel Bas ile görüştü. Şentop yaptığı açıklamada, Avrupa’daki parlamentolardan zirveye yüksek düzeyli katılımın, Ukrayna’daki meselenin, kıtanın barışı ve istikrarı için ne kadar önemli olduğunu ve barışın bir an önce Ukrayna’nın toprak bütünlüğü temelinde tesis edilmesinin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Türkiye ile Almanya arasında, hem ikili konularda hem de Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konularda ele alınması gereken birçok konunun bulunduğunu kaydeden Şentop, dost ve müttefik Almanya ile kapsamlı ve çok boyutlu ilişkilerin yapıcı iş birliğine dayalı olarak her alanda geliştirilmesine özel önem verdiklerini söyledi.

Meclis Başkanı Bas’a Alman Parlamenter Hür Demokratik Parti (FDP) mensubu Wolgang Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren ifadelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Şentop, kendisinin de bu konuda gönderdiği mektubu hatırlattı.

“Almanya’da vatandaşlarımıza ve ibadet yerlerine yönelik saldırılar derin kaygı uyandırıyor”

Almanya’daki Türk toplumu ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şentop son dönemde Türklere karşı artış eğilimi gösteren olumsuzlukları dile getirerek, “Türk toplumuna karşı son yıllarda artış eğilimi gösteren bazı olumsuz gelişmelerin bizleri kaygılandırdığını da paylaşmak isterim. Almanya’da vatandaşlarımıza ve ibadet yerlerine yönelik saldırılar derin kaygı uyandırıyor. Maalesef, geçmiş acılar bu konularda hepimizin hassas davranması gerektiğini gösteriyor. Mölln, Solingen ve Hanau katliamları ile NSU cinayetleri, ırkçılığın vahim sonuçlarını en acı biçimde ortaya koymuştur. Aşırı sağcı, ırkçı ve İslam karşıtı eylemlerin kapsamlı şekilde araştırılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması beklentimizi bir kere daha vurgulamak istiyorum” dedi.

Şentop, Alman makamlarının saldırılara karşı daha aktif ve önleyici, caydırıcı adımlar atmasının önem taşıdığını vurgulayarak, bugüne kadarki mahkeme kararlarının NSU cinayetlerini bütün boyutlarıyla aydınlatmakta ve adaleti sağlamakta yetersiz kaldığını ifade etti.

“Son dönemde Avrupa genelinde aşırı sağın güç kazanmasıyla birlikte İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı giderek büyüyor”

Türklere ve Müslümanlara yönelik polis şiddeti vakalarından da endişe duyulduğunu söyleyen Şentop, “Son dönemde Avrupa genelinde aşırı sağın güç kazanmasıyla birlikte İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının giderek büyüyen ve kronik hale gelmeye başlayan bir sorun olduğunu müşahede ediyoruz. Bunun için ortak çalışmamız son derece önemli. Bu kapsamda, ırkçılık ve İslam karşıtlığıyla mücadelede, Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütler çatısı altında geliştirilen mekanizmalar içerisinde de iş birliğimizi geliştirmeye hazırız” dedi.

“FETÖ ile mücadelemizde Alman makamlarından artık somut ve etkili bir iş birliği bekliyoruz”

Türkiye’nin, terör örgütü PKK’ya karşı mücadelede Almanya ile somut iş birliği beklentisini de vurgulayan Şentop, terör örgütünün sözde sivil toplum örgütü ve ticari faaliyet kisvesiyle yürüttüğü propaganda, finansman ve lobi faaliyetlerine izin verilmemesini istedi.

Almanya’nın terör örgütü FETÖ’nün mevcudiyetine ve faaliyetlerine göstermekte olduğu hoşgörünün, söz konusu terör örgütünün cesaretlenmesine ve daha görünür olmasına yol açtığına da dikkat çeken Şentop, “FETÖ ile mücadelemizde Alman makamlarından artık somut ve etkili bir iş birliği bekliyoruz” dedi.

“Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışarıda bırakmaya çalışan enerji projelerinin AB’nin çıkarına olmadığını da vurgulamak istiyorum”

Enerji konusuna da değinen Şentop, Ukrayna savaşının küresel düzeyde tüm enerji piyasalarını derinden etkilediğini belirterek, böyle bir ortamda, enerji alanında tüm aktörler arasında daha yakın iş birliğinin zorunlu olduğuna işaret etti. Şentop ancak karşılıklı restleşmelerin enerji fiyatlarını rekor seviyelere taşıdığına dikkat çekerek, “Stratejik akılla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fiyatları aşağıya çekmeye matuf önlemler almalıyız. Petrol ve doğal gaz alımlarının ikamesi için ileri görüşlü bir planlama da yapmalıyız. Bu kapsamda, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışarıda bırakmaya çalışan enerji projelerinin AB’nin çıkarına olmadığını da vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Şentop görüşme sonunda Bas’ı bütün konuları daha detaylı görüşmek üzere Türkiye’ye davet etti.

“Ben Parlamento bünyesinde olsa idari tedbirler alırdım”

Meclis Başkanı Bas da, Alman Parlamenter FDP mensubu Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren ifadelerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Ben Parlamento bünyesinde olsa idari tedbirler alırdım” ifadelerini kullandı.

Bas ayrıca, konunun mahkeme sürecinde olduğunu belirti. Almanya’da Türk toplumuna karşı yapılan saldırılar konusunda da Bas, “Her türlü aşırılığa karşı yanınızda duruyoruz” dedi. Bas ayrıca, NSU cinayetlerinin takipçisi olacaklarını da söyledi.