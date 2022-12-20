TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya’daki Uluslararası Maarif Okulu’nda yaptığı konuşmada, “Bizim medeniyetimizin temelinde insani, ahlaki ve imani değerler vardır” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya’daki Uluslararası Maarif Okulu’nda yaptığı konuşmada, “Bizim medeniyetimizin temelinde insani, ahlaki ve imani değerler vardır” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Kuzey Makedonya’da temaslarına devam ediyor. Üsküp Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Şentop, ardından Uluslararası Maarif Okulu’nun Üsküp kampüsünün açılışında konuştu. Şentop, “Bugün burada ikinci vatanımız saydığımız Üsküp’te sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Uluslararası alanda gururumuz ve Türkiye’nin en büyük markalarından biri olan Maarif Vakfı Okulları’nın Üsküp Kampüsü’nün açılış töreninde bulunmaktan ayrıca memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim” diye konuştu.

“Ecdadımız Balkanlar’daki yönetimi süresince muazzam bir kültürel miras bırakmıştır”

Türk milletinin daima medeniyeti yükseltmiş müstesna milletlerden olduğunu dikkat çeken Şentop, “Bizim medeniyetimizin temelinde insani, ahlaki ve imani değerler vardır. Ecdadımız Balkanlar’daki yönetimi süresince bölgeyi binlerce eserle donatmış burada muazzam bir kültürel miras bırakmıştır. Balkanlar’da bugün halen ayakta duran evlerimiz, camilerimiz, kütüphanelerimiz, köprülerimiz, hamamlarımız, şadırvanlarımız, diğer seçkin eserlerimiz önemli bir kısmı tahrip olsa da medeniyetimizin seviyesini gösteren somut eserlerdir izlerdir” ifadelerini kullandı.

“Ecdadımızın buralarda en önemli mirası şüphesiz inşa ettiği medeniyet kimliğidir”

Yavuz Bülent Bakilere ait şiiri okuyan Şentop, “Ecdadımızın buralarda en önemli mirası şüphesiz inşa ettiği medeniyet kimliği, buralarda kurmuş olduğu farklı kültürler arasındaki gönül bağıdır. Asırlarca bu toprakları yurt tutan ecdadımız, medeniyet kozasını burada ördü. Bu medeniyet hem Müslümanları hem de diğer bütün Balkan halklarını gayrimüslimleri etkiledi ve bir Balkan kimliği oluşturdu. Bunu yaparken mevcut kültür, inanç ve onlara bağlı değerleri yıkmaya, yok etmeye kalkışmadı. Bilakis mevcut olan kültüre, hoşgörüyle ve adaletle yaklaştı. Buralardaki inanç, kültür ve medeniyetten istifade etti. Kendi kültür ve medeniyet anlayışını bunlarla zenginleştirdi. Esasen Osmanlı bir Balkan devleti oldu” dedi.

Osmanlı yönetimindeki hoşgörü ortamının somut örneklerinin Balkanlar’ın her köşesinde olduğunu aktaran Şentop, “Bu dönemde, Balkanlar’da bütün dinlere mensup insanlar huzur içerisinde yaşadılar. Kent merkezlerinde camilerle, kiliseler ve sinagoglar birlikte yan yana durdular. Bugün Kuzey Makedonya’da halen aynı hoşgörü birlikte yaşama iradesi kültürel zenginliği koruma arzusunu görmenin bizleri memnun ettiğini ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

“İnsanları uluslararası rekabet ortamında öne çıkabilecek ancak müesses hale gelmiş, tüketim kültürüyle de baş edebilecek bir şekilde değerlerini muhafaza eden ve kimliklerini kaybetmemiş kişiler, fertler olarak yetiştirecek bir eğitim sistemi inşa etmeliyiz” ifadelerini kullanan Şentop, “Yani eğitimde hedef sadece iyi bir meslek edindirmek değil, toplumsal ahlakı arttırarak ve geçmişten alınan medeniyet mirasını güçlendirerek, dünyamızı daha da yaşanabilir bir yer haline getirmektir” diye konuştu.

Öğretmenlere seslenen Şentop, ”Sizler burada çok önemli bir vazifeyi, bir görevi ifa ediyorsunuz. Az önce bahsettiğim bütün değişim ve dönüşümlere uyum sağlayabilen, bunlarla beraber kimliğini ve değerlerini koruyan nesiller yetiştirmek gibi zor ama bir o kadar da değerli bir sorumluluk taşıyorsunuz. Burada sürdürdüğünüz kutsal vazifenizde sadece çocuklarımızın geleceklerini, kazanacakları bir eğitim vermekle kalmıyor. Dünyamızın istikbalini inşa etmeye de katkıda bulunuyorsunuz. Bu mukaddes görevinizde hepinize başarılar diliyorum” dedi.