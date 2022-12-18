Şeb-i Arus programına katılmak için Konya’ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Şeb-i Arus programına katılmak için Konya’ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Anma Etkinliklerinin son günü olan Şeb-i Arus’a katılmak üzere Konya’ya gelen Şentop, Büyükşehir Taş Bina’da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüştü. Taş Bina içerisinde oluşturulan Konya Dijital Tanıtım Merkezi’nde incelemelerde bulunan Şentop, Başkan Altay’dan bilgi aldı. TBMM Başkanı Şentop, her geldiğinde Konya’nın daha da güzelleştiğine şahit olduklarını belirterek, çalışmalarından dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti. Başkan Altay da anlamlı bir günde gerçekleşen ziyaretlerinden dolayı TBMM Başkanı Şentop’a teşekkür etti.