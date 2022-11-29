TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka ile bir araya geldi. Şentop, “Rusya ile muhtelif görüşmeler konusunda Türkiye’nin arabulucu, kolaylaştırıcı rolü devam ediyor” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka ile bir araya geldi. Şentop, “Rusya ile muhtelif görüşmeler konusunda Türkiye’nin arabulucu, kolaylaştırıcı rolü devam ediyor” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya’daki temaslarına devam ediyor. Şentop, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka ile bir araya geldi. Şentop görüşmede, Avusturya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin bölge için de önemli olduğuna işaret ederek, "Bölgemizde önemli krizler ortaya çıktı. Enerji ve tahıl krizinin dünyayı etkileyecek boyutta olduğunu görüyoruz. Böyle bir dönemde Türkiye’nin Avusturya ile çok daha yakın çalışması sadece ikili değil bölgemiz için de çok daha iyi olacaktır. Hükümetler arası çabaları biz de Parlamento olarak destekliyoruz" dedi.

Parlamenter diplomasinin böylesi kriz dönemlerinde öne çıktığını kaydeden Şentop, "Böyle arayış dönemlerinde parlamenter diplomasinin daha faydalı sonuçlar verdiğini görüyoruz. Çözümsüzlüklerin arttığı, arayışların olduğu dönemlerde çok daha önemli hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Şentop, dünyada yeni meydan okumaların yaşandığı dönemden geçildiğini vurgulayarak, AB’nin genişleme politikasının uzatmalı üyelik sürecine olumlu katkı sağlaması temennisini dile getirdi.

“Rusya ile muhtelif görüşmeler konusunda Türkiye’nin arabulucu, kolaylaştırıcı rolü devam ediyor”

Türkiye’nin, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili sürecin başından bu yana barış için çaba gösterdiğini belirten Şentop, çok boyutlu unsurlar nedeniyle yaşanan zorluklar olduğuna vurgu yaptı. Şentop, "Öncelikle ateşin sönmesi, savaşın durması önemli. Tahıl sorununun çözülmesi, süresinin uzatılması çok önemli gelişmeler. Esirlerin mübadelesi de çok önemliydi. Ayrıca Rusya ile muhtelif görüşmeler konusunda Türkiye’nin arabulucu, kolaylaştırıcı rolü devam ediyor. Çok boyutlu uluslararası bir denklem. Yine de Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın sağlanması için çalışmaya devam ediyor, devam edecek. İki ülkeyle de diyalog kanallarını açık tutmak gerekiyor. Türkiye de başka ülkeler gibi diyalog kapısını kapatsaydı tahıl koridorunun açılması mümkün olmayacaktı" dedi.

"NATO’nun ve AB’nin, stratejik kararları vermekte geciktiğini, ihmalkar davrandığını düşünüyorum”

"Uluslararası hukuka bağlılık konusunda herkesin tekrar düşünmesi gerekiyor" ifadelerini kullanan Şentop, "NATO’nun ve AB’nin, stratejik kararları vermekte geciktiğini, ihmalkar davrandığını düşünüyorum. Ukrayna konusunda daha fazla inisiyatif alınıp kararlar verilebilirdi. Stratejik kararların daha rasyonel ve vaktinde verilmesi gerekir" dedi.

Türkiye- AB ilişkileri konusunda da uyarıda bulunan Şentop, "Avrupa’ya ve AB’ye zerrece katkısı olmayan iki küçük ülkenin politikalarına teslim etmek hatadır. Bu ilişkilere rasyonel yaklaşmak ve iki küçük ülkenin kaprisiyle stratejik karar süreçlerini heba etmemek önemli" ifadelerini kullandı.

Sobotka’dan Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye’nin arabulucu rolüne övgü

Avusturya Meclis Başkanı Sobotka da, Şentop’a, Türkiye’de meydana gelen terör saldırısından duyduğu üzüntüyü ifade etti. Sobotka ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili arabuluculuk girişimlerini takdirle izlediklerini belirtti.

Görüşmede ayrıca, Avusturya’da yaşayan Türk toplumunun yaşadığı sorunlar ve Avrupa’da artan yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılık ile mücadele edilmesi için karşılıklı olarak nelerin yapılabileceği müzakere edildi.