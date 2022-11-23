Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türklerin kadim yurdu Orta Asya’dan Anadolu’ya, oradan Balkanlar’a vatan kılınan, vatan bilinen her toprakta derin fikri ve manevi izleri olan Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi’den aldığımız ilham ile 21. yüzyılın Türkiye ve Türk dünyası yüzyılı olması için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türklerin kadim yurdu Orta Asya’dan Anadolu’ya, oradan Balkanlar’a vatan kılınan, vatan bilinen her toprakta derin fikri ve manevi izleri olan Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi’den aldığımız ilham ile 21. yüzyılın Türkiye ve Türk dünyası yüzyılı olması için hep birlikte çalışacağız” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesinin ev sahipliğinde Türkistan’da yapılan 6. Genel Kurul Toplantısı ve Ahmet Yesevi Üniversitesinin 30. yılı kutlamasına bir video mesaj gönderdi. Türkiye’den ve Kazakistan’dan gelen bilim adamlarının ve öğrencilerin yaptığı çalışmaların Türk dünyası için önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Şentop, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin Türk dünyasından gelen öğrenciler için önemli bir eğitim yuvası konumunda bulunduğuna dikkati çekti.

“21. yüzyılın Türkiye ve Türk dünyası yüzyılı olması için hep birlikte çalışacağız”

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkilere değinen Şentop, şunları kaydetti:

“1991 yılından beri ülkelerimiz arasında inşa edilen yakın ilişkiler ve iş birliği önemli bir mesafe kat etmiştir. Fakat bugüne kadar yaptığımız çalışmalar bir son değil bir başlangıçtır. Gelecek on yıllarda daha yakın daha sıkı öz kardeşliğe yakışır biçimde daha ileri bir iş birliği ve dayanışma inşa edeceğiz inşallah. Türklerin kadim yurdu Orta Asya’dan Anadolu’ya, oradan Balkanlar’a vatan kılınan vatan bilinen her toprakta derin fikri ve manevi izleri olan Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi’den aldığımız ilham ile 21. yüzyılın Türkiye ve Türk dünyası yüzyılı olması için hep birlikte çalışacağız."

Şentop, Türk dünyasının son yıllarda güçlenen ve kurumsallaşan ilişkilerinin Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi bünyesinde yeni merhalelere ulaştığını belirtti.

“Eğitim ve bilimin özel bir önemi var”

TBMM Başkanı Şentop, şöyle devam etti:

“Bağımsız Türk devletleri her alandaki ilişkilerini geliştirirken önüne çıkan alanlar arasında eğitim ve bilimin özel bir önemi var. Bu alan geleceğimize, kalkınma yolculuğumuza, Türk halkları için daha müreffeh hayat şartları sağlama gayretlerimize hizmet ettiği gibi dini ve milli değerlerimize de en uygun şekilde bilgi ve ilim sahibi olup bunu yaymak için de eşsiz bir zemin sunuyor. Bu bağlamda ortak geleceğimizi inşa ederken elbette Ahmet Yesevi Üniversitesine de büyük görevler düşmektedir.”