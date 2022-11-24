Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri’nde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Sınır boylarımızda bir terör devleti kurulması için hazırlıklara göz yummayacağımızı bilinmesini istiyorum” dedi.

Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri’nde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Sınır boylarımızda bir terör devleti kurulması için hazırlıklara göz yummayacağımızı bilinmesini istiyorum” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri’nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan TBMM Başkanı Şentop, Anadolu’nun birçok medeniyetin izini taşıdığını belirterek, “Anadolu maceramızın başlangıç yerleri olan, birçok Türk boyuna ev sahipliği yapan Serhat illerimiz, aynı zamanda Türkiye’mizin en önemli jeopolitik merkezleridir. Kars, Ardahan ve Iğdır aşıklık geleneğini, saz ve sözün çok renkli folklorun membaıdır” diye konuştu.

"Bizim ölçümüz milletimizin istekleri, menfaatleri ve ihtiyaçlarıdır"

Millet olmanın birlik olmak olduğunu dile getiren Şentop, “Bizler birlikte üretecek, birlikte kazanacak ve Türkiye’yi hep beraber büyüteceğiz. Bizim en büyük gücümüz, güvencemiz omuz omuza vermemiz, birlikte aynı yöne bakmamızdır. Birliğimizden, dayanışmamızdan düşmanlarımızın rahatsız olduklarını biliyoruz. Bizim ölçümüz milletimizin istekleri, menfaatleri ve ihtiyaçlarıdır. Vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine kastedenlere ise gereken cevabı kendi seçtiğimiz yöntemlerle her zaman veriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Sınır boylarımızda bir terör devleti kurulması için hazırlıklara göz yummayacağımızı bilinmesini istiyorum"

Şentop, şöyle devam etti:

“İstanbul’u kana bulamak isteyen hainleri önce yakalayarak cevap verdik. Onlara talimat veren terör unsurlarına da kendi anladıkları dilden gereken cevabı verdik. Sınır boylarımızda bize saldırmak için fırsat kollayanlara hangi devletin himayesinde olurlarsa olsunlar göz açtırmayacağımızı, kahraman askerlerimizin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Operasyonu’yla bir kez daha gösterdik. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, DAEŞ terör örgütünün varlığını bahane ederek sınır boylarımızda bir terör devleti kurulması için hazırlıklara göz yummayacağımızın bilinmesini bir kez daha istiyorum."