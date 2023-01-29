Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısı nedeniyle bulunduğu Cezayir’de yaptığı açıklamada, "Batılı ülkeler, Müslümanlar söz konusu olduğunda ikiyüzlü bir tavırla kendi değer ve normlarını görmezden gelmektedir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısı nedeniyle bulunduğu Cezayir’de yaptığı açıklamada, "Batılı ülkeler, Müslümanlar söz konusu olduğunda ikiyüzlü bir tavırla kendi değer ve normlarını görmezden gelmektedir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Cezayir’de temaslarına başladı. Şentop, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkilerde kısa dönemde kaydedilen mesafeden duyulan memnuniyeti dile getiren Şentop, "İlişkilerimizin güven, karşılıklı anlayış ve ortak menfaatler çerçevesinde gelişmesi, bölgemizin istikrar ve refahı bakımından da önem arz ediyor" dedi.

Şentop, 2021 yılında 4,1 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 2022’de yüzde 28’lik artışla 5,3 milyar dolara yükseldiğini ve bu rakamın artmasının önemine işaret etti.

Öte yandan, Türk savunma sanayi ürünlerinin son dönemde ortaya koyduğu performans ve başarının tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirten Şentop, "Afrika kıtasında barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayi alanında iş birliğini güçlendirmek için daha sıkı çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

"İSİPAB üyesi olmayan ülkelerde Müslümanlara karşı yabancı düşmanlığı ciddi şekilde arttı"

Şentop, iki ülke arasında her alanda ilerleyen ilişkilerin önemli bir ayağını da parlamentolararası ilişkilerin oluşturduğunu sözlerine ekledi. İSİPAB toplantısının, İslam dünyasının ortak problemlerinin ele alındığı önemli platformlardan biri olduğunu ifade eden Meclis Başkanı Şentop, dünyanın dört bir yanında Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan 400 milyon Müslümanın sistematik veya münferit insan hakkı ihlallerine maruz kaldığını söyledi. Şentop, Türkiye’nin İSİPAB dönem başkanlığı çerçevesinde kuruluşunu sağladığı İSİPAB çatısı altında Müslüman Topluluklar ve Azınlıklar Komitesinin yaptığı çalışma neticesinde kapsamlı bir rapor hazırladığını aktararak, "İSİPAB üyesi olmayan ülkelerde Müslümanlara karşı yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve nefret suçlarının ciddi bir şekilde arttığı ve zaman zaman devlet politikası olarak desteklendiği tespiti yapılmıştı. Bundan sonraki süreçte, bu Komite İSİPAB üyesi olmayan ülkelerdeki Müslüman azınlık ve toplulukların insan hakkı ihlallerini raporlayacak, bunun için çeşitli çalışmalar, araştırmalar ve saha ziyaretleri gerçekleşecektir. Komitenin ilk raporunun hazırlıkları çerçevesinde Batı Avrupa ülkelerinden Müslümanların yoğunlukta yaşadıkları Almanya ve Fransa; yine Müslümanların azınlıkta olup ciddi hak ihlallerine maruz kaldıkları Myanmar örnekleri üzerinde çalışıldı. Batılı ülkeler, Müslümanlar söz konusu olduğunda ikiyüzlü bir tavırla bizzat kendi değer ve normlarını görmezden gelmektedir. Rapor, bu hakikatleri göstermesi açısından oldukça kıymetli olacaktır" dedi.