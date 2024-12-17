Şeb-i Arus programına katılmak üzere Konya’da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Şeb-i Arus Törenleri kapsamında bulunduğu Konya’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette Konya’nın kültürel ve tarihi değerlerine vurgu yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şeb-i Arus programının Konya'nın manevi atmosferinde gerçekleşeceğini belirterek, bu anlamlı günün birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi temennisinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, ziyareti dolayısıyla Kurtulmuş’a teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi’ni de gezerek Başkan Altay’dan bilgi aldı.

