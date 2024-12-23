TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya’da Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliğini ziyaret etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: “Balkan ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkinin ana ekseni halklar arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkisidir"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya’da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, “Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan tüm personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” dedi.
Kaynak: iha