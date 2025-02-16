Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya temasları çerçevesinde Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya’da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heyetimizle birlikte Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul’dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan çalışanlarımıza görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.