Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman’a yaptığı Bayram ziyaretinde yaptığı açıklamada, Afetlere Dirençli Şehirler Programı ile, Türkiye’de afet risk kalkanı oluşturulacağını kaydetti.

Kurban Bayramı’nın birinci günü Adıyaman’a gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Burada Afet koordinasyon toplantısına geçen Kurtulmuş, toplantı öncesinde basın açıklaması yaptı. Türkiye’nin sadece deprem ülkesi olmadığın aynı zamanda afet ülkesi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, Afetlere Dirençli Şehirler Programı ile, Türkiye’de afet risk kalkanı oluşturulacağını söyledi. Kurtulmuş, "Türkiye sadece deprem değil, afet bölgesidir. Biz bu amaçla, afetleri gelmeden evvel tedbirini almak, gelmeden evvel bununla ilgili çalışmalarımızı bitirmek mecburiyetindeyiz. Bununla ilgili olarak da ‘Afetlere Dirençli Şehirler Programıyla’ bir afet risk kalkanı oluşturulacak. Böylece şehirlerimizin hepsinin afetler gelmeden evvel bu kalkan vasıtasıyla alınacak tedbirlerle korunması, gelecek olan afetlerin tesirlerinin minimum seviyeye indirilmesi temin edilecek. Yapacak çok işimiz var. Çok büyük emeklerin, gayretlerin olması gerektiğini biliyoruz. Devlet millet el ele bu süreci atlatacağız. Türkiye’yi afetlere dirençli hale getirmek boynumuzun borcudur. Onun için kamu bütün birikimi ile bunu sağlayacaktır” dedi.

"Süratle kalıcı konutlara geçilmesi için seferberlik vaktidir"

Adıyaman’daki yapıların 3’te 1’ninin orta ve ağır hasarlı olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, “Devlet olarak ilk andan itibaren bu toprakların görmüş olduğu en büyük felaketi yaşadı. Küçük bir kıyamet, kıyametin provasıydı. Hızlı bir şekilde yapılması gereken ilk müdahaleler yapıldı. Ama yapılacak çok iş var. Adıyaman’da binaların aşağı yukarı 3’te 1’i orta ve ağır hasarlı yani yıkık değil ama onlar oturulamayacak binalar. Bu binaların böyle olmasının fevkalade ağır bir yük olduğunun farkındayız. Süratle kalıcı konutlara geçilmesi için seferberlik vaktidir. Bunla ilgili olarak da devlet elindeki bütün imkanları kullanarak depremzede vatandaşlarımızın yanındadır. Topyekun bir büyük seferberlikle Allah’ın izniyle kalıcı konutlarında kısa bir süre içerisinde tamamlanacağına inanıyoruz. Ekim ayından itibaren bitmiş olan kalıcı konutlar sahiplerine verilecek. Bu bir sıra içerisinde çok süratli bir şekilde gerçekleştirilecek. Orta vadede insanların barınma meselelerinin halledilmesi planlanacaktır. Bununla ilgili Adıyaman’da, Hatay’da Kahramanmaraş’ta burada eski şehirlerin olduğu yerlerin şehrin yeni yerde inşa edilmesi zemin probleminden dolayı mecburiyettir. Eski şehrin olduğu belli alanlarda ortak kamusal fonksiyonlarla donatılması, millet bahçeleri gibi, spor alanları, kültürel alanlarla donatılmasıyla ilgili çalışma yapılıyor. Türkiye’de deprem şehirlerinin yeniden ayağı kalkması mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.