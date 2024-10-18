Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı(TBMM) Numan Kurtulmuş, Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılı nedeniyle düzenlenen Türk-Macar Kültür Yılı Dostluk Maçına katıldı.

‘Bir Asırlık Dostluk ve İş Birliği’ temasıyla Ankara’daki MTA Tesislerindeki futbol sahasında gerçekleştirilen maça Kurtulmuş’un yanı sıra Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Lazlo Köver, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve davetliler katıldı. TBMM Parlamenterler Spor Kulubü ve Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımları arasında düzenlenen dostluk maçı, İstiklal Marşı ve Macaristan Ulusal Marşının okunmasının ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş’un vuruşuyla başladı. Toplamda 60 dakika süren dostluk maçında TBMM Parlamenterler Spor Kulübü 2 gol atarak kazandı.

Maçın ardından, Macaristan’da ortaya çıkan Tekball oyununun masası Türkiye’ye hediye edildi.