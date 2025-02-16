Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya’nın başkenti Tokyo’da Yunus Emre Enstitüsü’nün merkezini ve Tokyo Camii’ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş temaslarda bulunmak üzere Japonya’ya geldi. Kurtulmuş, başkent Tokyo’da Yunus Emre Enstitüsü’nün merkezini ziyaret etti. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Japonya; birisi Asya’nın en doğusunda birisi Avrupa’nın en doğusunda ama kültürleri itibarıyla birbirlerine oldukça yakın, ortak tarafları fevkalade iki önemli millettir. Her iki ülkenin de halkı sıcakkanlı, aile değerlerine sadık, milli manevi değerlerine bağlı, toplumsal dayanışma ruhuna ciddi şekilde önem veren, çalışkan ve disiplinli milletlerdir. Bu temel özellikler iki halkı fazlasıyla birbirine yakınlaştırmaktadır" dedi.

Sultan Abdülhamit Han ve İmparator Meiji zamanında başlayan Türk-Japon dostluğunun bugüne kadar aralıksız bir şekilde artarak devam ettiğini belirten Kurtulmuş, "Dönemler içerisinde Kazan Türkü Abdülreşit İbrahim’in Tokyo’da yapmış olduğu değerli hizmetler, arkasından büyük alim İzutsu’nun hocası Musa Cârullah Bigeyev’in Cedid hareketinin buraya kadar yayılması ve burada oluşan Kazan Türkleriyle başlayan ve daha sonra bugün evrensel hale gelen Türk toplumunun varlığı Türk-Japon ilşkilerini kuvvetlendiren önemli tarihsel adımlardır. Ayrıca dostluğumuzu pekiştirmek için, Osmanlı’dan çıkan buraya kadar gelen, dostluk gemisi Ertuğrul Fırkateyni ne yazık ki dönüş yolunda uğradığı kazayla çok sayıda levendimiz şehit olmuş ve orada Japon halkının kazadan sonra gösterdiği dayanışmayla leventlerimizin bir kısmına sahip çıkmaya çalışmıştır. Bütün bu ve benzeri tarih boyunca yaşadığımız müştereklikler Türkiye-Japonya arasındaki ilişkileri kuvvetlendiren tarhi bir geçmişe sahiptir" diye konuştu.

"Ümit ediyorum ki bu temaslarımız Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır"

Geçtiğimiz yıl Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümünün olduğuna değinen Kurtulmuş, "Fakat buradaki politik şartlar dolayısıyla geçen sene gerçekleştirmeyi düşündüğümüz resmi ziyareti bu sene bugün gerçekleştiriyoruz. Altı milletvekili arkadaşımla birlikte TBMM heyeti olarak, burada 4 günlük bir program icra edeceğiz. İki gün Tokyo’da, 1 gün Nagoya’da, 1 gün de Kyoto’da yapacağımız temaslar sonucu Türkiye’ye geri döneceğiz. Ümit ediyorum ki bu temaslarımız Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. İki ülke arasında, hükümetlerarasında var olan çok yakın ilişki, böylece parlamentolar arasında da güçlü bir ilişkiye dönüştürülecek ve parlamenter dipomasinin bütün imkanlarından yararlanarak da Türk-Japon iş birliğini artırma imkanımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü’nün bünyesi içerisindeki faaliyetleri gerçekleştirenlere teşekkür eden Kurtulmuş, "Burada 2 sınıfta da gördüğümüz Japon dostlarımız bir kısmı henüz Türkçenin başlangıçlarında ama Türkçeyi iyi anlayanlar, konuşanlar da var. Ama en önemlisi iki ülke arasındaki kültürel köprüleri oluşturan sanat bakımından da gayet güzel oya yapabiliyorlar. İçlerinden çok kuvvetli çok güçlü sanatkarlar çıkacağından da eminim ve ümit ediyorum ki bu binada verilen faaliyetler Japon toplumu ile Türkiye toplumunun arasındaki köprüleri kuvvetlendirecektir" şeklinde konuştu.

"Japon dostlarımıza Türkiye Büyükelçiliği’nin kapıları sonuna kadar açıktır"

Dünyadaki çatışmalara rağmen kültürel gücün en önemli unsurlardan birisi olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, "Bunun için de Türkiye olarak, dünyanın dört bir tarafında kendi kültürümüzü yaygınlaştırmak ve milletlerarasında köprüler kurmak için bütün kurumlarımızla mücadele ediyoruz. Yunus Emre bu kurumlardan birisidir. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Burada bulunan Japon dostlarımıza da hem Yunus Emre Enstitüsü’nün kapıları sonuna kadar açıktır hem de Türkiye Büyükelçiliği’nin kapıları sonuna kadar açıktır. Ama kapıların fiziki olarak açık olmasından öte, gönüllerimiz açıktır, gönül kapıları açıktır" dedi.

Japonların çok daha rahat bir şekilde Türkiye’yi, Türk kültürünü tanımalarının imkanı olacağını söyleyen Kurtulmuş, "İfade ettiğim gibi fiziki mekan olarak çok uzaklarda olmakla birlikte, ortak yönleri olan bu iki millet Allah’ın izniyle önümüzdeki dönemde dünyanın güçlenen büyüyen iki devleti olarak yoluna devam edecektir. Bir kere daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeni öğretim yılı burada çok sayıda dostumuzun Türkçe’yi en iyi şekilde öğrenmesine vesile olsun" diye konuştu.

Kurtulmuş’tan Tokyo Camii’ne ziyaret

Temasları çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Tokyo Camii’ni de ziyaret eden Kurtulmuş, "Görevlilerimizden çalışmaları hakkında bilgi aldık. Farklı kültür ve milletlere mensup insanları bir araya getiren Tokyo Camii, Türk-İslam medeniyetinin kuşatıcı ve kapsayıcılığının müstesna bir örneği" ifadelerini kullandı.