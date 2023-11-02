TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek’te Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş’u, Aliya İzetbegoviç Vakfı’na gelişinde Aliya İzetbegoviç’in oğlu Bakir İzetbegoviç, kızı Leyla Aksamiya-İzetbegoviç ve torunu Esma Zlatar karşıladı.

Kurtulmuş, görüşmede Bosna Hersek’e her geldiğinde kendisini memleketindeymiş gibi hissettiğini belirtti. Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in 20. yüzyılın İslam aleminden tarihe kalan en önemli şahsiyetlerden olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Aliya’nın İslam ülkelerinde birçok genç neslin yetişmesinde büyük emeği vardır. Burada açtığı yol, inşallah kıyamete kadar Bosna halkının devam edeceği bir yoldur” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Aliya İzetbegoviç Vakfı’nın büyük hizmetler yapması temennisini de belirtti. Kurtulmuş, İzetbegoviç ile vakıf binasındaki Aliya İzetbegoviç’in kütüphanesini gezdi.

SDA Genel Başkanı İzetbegoviç de Aliya İzetbegoviç’in anılarını korumaya çalıştıklarını ve onun Türkiye’de kıymetli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da yer aldı.