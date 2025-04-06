Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Özbekistan’da, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzile Narbayeva ve Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Özbekistan’da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Taşkent’te Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzile Narbayeva ve Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ile görüştü. Kurtulmuş, Taşkent Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, PAB 150. Genel Kurulu’na yapılan ev sahipliği dolayısıyla başarı dileklerini ileterek, toplantıda yapılan müzakerelerin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, ikili ilişkilerde bir ivmenin yakalandığını söyledi

Türkiye ve Özbekistan’ın tarihi ve kültürel ilişkilerinin mükemmel bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in liderliğinde ikili ilişkilerde güzel bir ivmenin yakalandığını; ekonomi, kültür, turizm gibi çeşitli alanlarda iş birliklerinin artarak devam ettiğini, bu iş birliklerinin daha da yaygınlaştırılması için çalışıldığını söyledi. Hükümetler ve liderler arasında var olan dostluğu daha ileri taşımak için parlamentolar olarak da yakın çalışma içerisinde olmayı önemsediklerini dile getiren Kurtulmuş, dostluk gruplarının müşterek çalışmasını ve uluslararası platformlarda birlikte hareket etmeyi istediklerini kaydetti.

Türk dünyasının birlik ve beraberlik vurgusu

Türk dünyasının birlik ve beraberliğini, imkanlarını bütünleştirmesini ve ortak hedeflere doğru yürümesini arzuladıklarını ifade eden Kurtulmuş, Özbekistan ile her platformda yan yana yürüme, çok taraflı ilişkilerde de müşterek hareket etme temennisinde olduklarını belirtti.

Görüşmelerde, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ve Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş da yer aldı.