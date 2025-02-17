Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya’nın başkenti Tokyo’da Japonya Veliaht Prensi Altes Akishino ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, başkent Tokyo’da Japonya Veliaht Prensi Akishino ile Akasaka Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Veliaht Prenses Akishino da yer aldı.

Kurtuşmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk-Japon dostluğunun her alanda daha da güçlenmesini arzuluyor, ülkelerimiz arasındaki tarihi ve köklü bağdan duyduğumuz memnuniyetimizi ifade ediyorum. Nazik misafirperverlikleri dolayısıyla Veliaht Prens ve Prenses Akishino’ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.