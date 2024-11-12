Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta temasları kapsamında saat 17.30’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Vali Abdullah Erin ve il protokolü tarafından karşılandı. Daha sonra polis tören mangasını selamladı. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Kurtulmuş Vali Erin’den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş’tan Isparta Belediyesi ziyareti

Kurtulmuş, basına kapalı olarak gerçekleştirilen Valilik programı sonrasında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i de ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kurtulmuş, Türkiye’nin kalkınmasında yerel yönetimlerin önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi olan Isparta’nın daha da gelişmesini hep birlikte göreceğiz. Isparta’nın potansiyelini daha da geliştirmek için el birliğiyle hareket edeceğiz” dedi.

"Sağlıkla ilgili iyi durumdayız"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u Isparta’da misafir etmekten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, şehre çok güzel hizmetler yaptıklarından bahsetti. Bugüne kadar birçok yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Başdeğirmen, vatandaşların en güzel şekilde hizmet alabilmeleri için çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Başkan Başdeğirmen, “Isparta’mız çok güzel bir şehir. Tarım şehriyiz. Turizmde güzel gelişmelerimiz var. Sağlıkla ilgili iyi durumdayız. Eğitimde de 2 üniversitemiz var ve yaklaşık 80 bin öğrencimiz bulunuyor. Ayrıca ilk ve orta öğretimde de 80 bin öğrencinin olması şehrimizde genç nüfusu sağlıyor ve biz de ona göre adımlar atıyoruz. Sizlerin daha fazla vereceği desteklerle hizmetlerimizi artırmak istiyoruz. Sizlerin her zaman bize destek olduğunuzu biliyoruz. Isparta’mızı, belediyemizi ziyaret ederek şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Isparta’nın daha da gelişmesini hep birlikte göreceğiz."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta’da bulunmaktan duyduğu memnuniyetini ifade etti. Türkiye’nin, Cumhuriyetin ikinci asrına büyük bir azim ve kararlılıkla girdiğini dile getiren Kurtulmuş, “Türkiye yüzyılı olmasını hedefledik. Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye olması için mücadele ettiğimiz bu yeni dönemin kapıları ardına kadar açılmıştır. Dünyadaki gelişmeler de Türkiye’ye bir takım riskleri, tehditleri ortaya koyuyor ama aynı zamanda çok büyük imkanları da önümüze seriyor. Bundan istifade edecek kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Her alanda güçlü, büyük Türkiye idealini gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz ve etmeyi gayretle sürdüreceğiz. Türkiye’nin güçlü olması, Türkiye’nin yeniden büyük Türkiye ideali etrafında yürümesinde en temel unsurların başında şehirlerimizin güçlü olması geliyor. Her şehrimizin sahip olduğu potansiyelleri en iyi şekilde kullanabilme becerisine ulaşmasıdır. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin topyekun Türkiye’nin kalkınmasında çok büyük önemi vardır. Biz başından beri yerel yönetimlerin önemini bilerek hareket ediyoruz. Bu çerçevede belediye başkanı arkadaşlarımıza, il genel ve belediye meclisi üyesi arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyoruz. Halkla birebir temasın, halkın günlük sorunlarının çözülmesi, uzun vadeli şehrin sorunlarının çözülmesi için de belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerine çok büyük sorumluluklar düştüğünün farkındayız. Biz de devletin tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başarılar diliyorum. Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi olan Isparta’nın daha da gelişmesini hep birlikte göreceğiz. Isparta katma değeri yüksek bir tarım şehri. Üniversite ve turizmle birlikte potansiyeli daha da geliştirmek için el birliğiyle hareket edeceğiz. Bu vesileyle Ispartalı hemşehrilerimize selam ve sevgilerimizi ifade ediyorum” görüşlerinde bulundu.