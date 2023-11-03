TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) bünyesinde Bosna-Hersek’te görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret ederek görev yapan askerlere hitap etti. Kurtulmuş, “Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını, Türk insanın gücünü ve itibarını her alanda artırmak mecburiyetindeyiz” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. Başkanlığın bulunduğu Butmir Kışlası’na gelişinde EUFOR Komutanı Tümgeneral Helmut Habermayer ve Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Oğuzhan Pehlivan tarafından törenle karşılanan Kurtulmuş, askerleri selamladı. Birlik Ziyaret Defteri’ni imzalayan Kurtulmuş’a ve beraberindeki heyete bilgi verildi. Burada görev yapan Türk askerlerine hitap eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosnalıların “Evlad-ı Fatihan” olduğunu ve onlara tarihten gelen bir sorumluluklarının bulunduğunu, gönül bağı, kültürel ve tarihi ortaklıkların söz konusu olduğunu belirtti. Kurtulmuş, ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde Boşnak, Sırp ve Hırvat temsilcilerin Türkiye’ye büyük bir sevgisi, sempatisi ve Türkiye’den beklentileri olduğunu aktararak, “Ülkemizin bu coğrafyada güven ve istikrarı sağlayacak önemli bir bölgesel olarak var olması farklı etnik kökendeki insanlar için de bir garantidir” diye konuştu.

Türkiye’nin ticari, sanayi, turizm, kültürel ve diğer alanlarda yaptığı faaliyetlerin buradaki insanlar tarafından da takdirle karşılandığını bir kez daha görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ve büyükelçiliğin çok aktif çalışmasının Türkiye ve Bosna Hersek halkı arasındaki dostluk köprülerini sağlamlaştırdığını vurguladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, tarihin en zor, en büyük türbülanslarının ve kırılganlıklarının yaşandığı bir dönemden geçildiğini, Türkiye’nin etrafındaki coğrafyada büyük gerilimlerin, çatışmaların olduğuna şahit olduklarını belirtti. “Türkiye olarak bizim güçlü bir şekilde ayakta durmaktan başka çaremiz yoktur” diyen Kurtulmuş, Cumhuriyetin 100’üncü yılının Bosna Hersek’te de kutlandığını, bunun büyük bir övünç olduğunu söyledi.

“Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı haline getireceğiz”

Kurtulmuş, Cumhuriyetin ilk asrının nice zorluk, yokluk, yoksulluklarla geçtiğini ifade ederek, “Şükürler olsun ki Türkiye bugün artık dünyada sözüne itibar edilen, gücü, kuvveti herkes tarafından takip edilen bir ülke haline geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri emeği geçen herkesi takdirle, şükranla yad ediyorum. Ama şimdi önümüzde bize bırakılan Türkiye’den daha iyi bir Türkiye’yi kurmak vazifesi vardır. Onun için diyoruz ki Cumhuriyetimizin 2’inci asrını Türkiye Yüzyılı haline getireceğiz. ‘Nedir bu Türkiye Yüzyılı?’ diye anlatacak olsak saatlerce konuşmak mümkün. Bir cümle de özetleyebiliriz. Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye’nin yüzyılı” şeklinde konuştu.

“Misak-ı Milli’mizi çok daha güçlü bir şekilde tahkim edeceğiz”

İsrail’in, Gazze Şeridi’nde yaptığı insanlık dışı katliamların herkesin yüreğini sızlattığını, dünyanın her yerinde büyük haksızlıkların, adaletsizliklerin, çifte standartların yaşandığını anlatan Kurtulmuş, “Gerçekten sözü kıymetli, hakkı, hakikati söyleyen, adaleti söyleyen, insanlık cephesini inşa eden, vicdana, insafa, adalete uygun bir dünya kurulabilmesi için mücadele eden bir Türkiye’nin varlığı çok önemlidir. Sözümüz güçlü, hakikat ve hak olacak ama sözün tek başına güçlü olması yetmez. Güçlü sözün arkasında mutlaka gücümüzün de tesirli bir şekilde var olması lazım. Gücümüzün tesirli bir şekilde var olmasının başında hiç şüphesiz Türkiye’nin askeri gücü geliyor. Allah’a çok şükür Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir ferdi, atalarından aldığı mirasla dünyaya bedel bir kahramanlık sahibi insanlardır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin her alanda varlığını güçlendirmesinin önemine değinen Kurtulmuş, “Misak-ı Milli’yi biliyorsunuz ama artık Misak-ı Milli’nin çerçevesinin de değişmek zorunda olduğu bir dönemdeyiz. ‘Mavi vatan’, ‘siber vatan’, ‘uzay vatan’, ‘yeşil vatan’ gibi yeni kavramlarla aslında Misak-ı Millimizi çok daha güçlü bir şekilde tahkim edeceğiz ve sözümüzün arkasındaki gücümüzü de inşallah çok daha kuvvetli bir hale getireceğiz” dedi.

“İnşallah önümüzdeki yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak”

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının fikirleri, dünya görüşleri, yaşam tarzlarının farklı olabileceğini ama milli konularda herkesin bir ve beraber olduğu sağlam bir toplumsal yapıyı inşa etmek ve toplumsal yapıyı daha güçlü hale getirmek mecburiyetinde olduklarını kaydetti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını, Türk insanın gücünü ve itibarını her alanda artırmak mecburiyetindeyiz. Her birimiz ne işi yapıyor olursak olalım hepimiz aynı istikamete yönelmek zorundayız yani güçlü bir Türkiye Yüzyılı’nı kurabilmek, Cumhuriyetimizin ikinci asrını, bizden öncekilerden aldığımız daha güçlü bir Türkiye’yi, üçüncü asra alıp taşıyacak olan gençlerimize, torunlarımıza, evlatlarımıza çok daha güçlü bir şekilde devretmek mecburiyetindeyiz. Biz nevzuhur bir millet değiliz, biz sıradan bir Cumhuriyet değiliz, hem bulunduğumuz coğrafya hem milletimizin kültürel kodları hem milletimizin sahip olduğu sosyal genetiği itibarıyla dünyanın sayılı milletlerinden birisiyiz. Önümüzdeki yürüyüşümüzü, hedefimizi daha sağlam hale getirebilmek için gayretle daha güçlü bir şekilde yürüyerek bu gücümüzü tahkim edeceğiz, artıracağız ve inşallah Türkiye’ye zor gibi görünen bazı hedeflerin de gerçekleştiğini hep beraber göreceğiz, bu uğurda hizmet edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yüzyıl, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye’nin yüzyılı olacaktır” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’a, ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da eşlik etti.