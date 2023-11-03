TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, cuma namazını kıldığı Gazi Hüsrev Bey Camii’nde Bosnalı Müslümanlarla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak için geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Bosna Hersek Temsilci Meclisi’ni ziyaretinin ardından cuma namazını Gazi Hüsrev Bey Camisi’ne geçti. Cuma namazını burada kılan Kurtulmuş’a, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademovic, Bosna-Hersek İslam Birliği Reis-ul Uleması Vekili Enes Ljevakoviç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen eşlik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, namaz sonrasında Saraybosna’daki Müslümanlarla bir araya gelerek sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Caminin de içinde bulunduğu külliyedeki Gazi Hüsrev Bey Türbesi’ni ve Kurşunlu Medresesi’ni de ziyaret eden Kurtulmuş, daha sonra Başçarşı’daki esnafla selamlaştı.