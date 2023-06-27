Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti. Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş tarafından karşılandı. Karşılama mangasını selamlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Valilik Ziyaretçi Şeref Defterini imzaladı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran’ın da hazır bulunduğu ziyarette Numan Kurtulmuş, valilik makamında Vali Aktaş ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali Aktaş, ziyaret anısına Kurtulmuş’a, 57. Alay Sancağı takdim etti.