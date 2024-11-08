Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Cesar Pereira De Lira ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 10’uncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya’nın başkenti Brasilia’da temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, temasları kapsamında Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Cesar Pereira De Lira ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı De Lira ile yaptığı görüşmede ise ikili ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine en kısa sürede çıkarılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Küresel ve bölgesel gelişmelere işaret eden Kurtulmuş, Türkiye ve Brezilya gibi güçlü, dünyada gerçekten barış isteyen, yeni bir dünya düzeni kurulmasını isteyen ülkelerin siyasetçilerinin ve entelektüel çevrelerinin bir araya gelerek, yeni bir dünya sisteminin kurulması konusunda ortak çalışma yapması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye ile Brezilya arasında var olan ilişkileri parlamentolar düzeyinde de devam ettirme arzusunda olduklarını dile getiren Kurtulmuş, Temsilciler Meclisi Başkanı Lira’yı Türkiye’ye davet etti.

Görüşmede Türkiye-Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez, Türkiye’nin Brazilye Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da yer aldı.