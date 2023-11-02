TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, Bosna Hersek İslam Birliği Reisul Uleması Hüseyin Efendi Kavazoviç ile bir araya geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ayrıca, Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Bosna Hersek İslam Birliği Reisul Uleması Hüseyin Efendi Kavazoviç ile bir araya geldi. Bosna Hersek İslam Birliği Binası’nda gerçekleşen görüşmede, İsrail-Filistin çatışması, Türkiye ve Bosna Hersek’in ikili ilişkileri ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye olarak Balkanlarda güven ve istikrarın sağlanmasını önemli bir mesele olarak gördüklerini belirtti. Bosna Hersek halkının hak ve hukukunun korunması, Bosna Hersek’in farklı entiteleriyle toprak bütünlüğünün sağlanmasının önemini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye olarak bu bütünlüğün bozulmasına yol açacak herhangi bir teşebbüsü doğru ve meşru bulmayacaklarının altını çizdi.

“İsrail’in saldırganlığının arkasındaki en büyük gücü İslam dünyasının dağınık halde olmasıdır”

İnsanlığın Gazze’de yaşananlardan dolayı sınav verdiğini belirten Kurtulmuş, “Nasıl bir zamanlar Srebrenitsa’da yapılan katliamı ve soykırımı dünya görmezden geldiyse, zalimlere bazıları arka çıktıysa ne yazık ki aynı senaryo tekrarlanmaktadır. Gazze’de 2 milyon 300 bin Filistinli kardeşimiz abluka altına alınmıştır. Şehir tamamen yok edilmektedir. 10 bine yakın insan şimdiden ölmüştür. Bunların yarısına yakını da çocuktur” dedi.

Srebrenitsa katliamını yapanlar, destekleyenler ve ses çıkarmayanlar nasıl sorumluysa, Gazze’de yaşanan bu soykırımdan da İsrail yönetimi ve aynı zamanda onlara destek verenlerin, onların arkasında duranların ve buna ses çıkarmayanların da sorumlu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Üzülerek şunu ifade etmemiz lazım. İsrail’in bu saldırganlığının arkasındaki en büyük gücü sadece Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Batı ülkelerinin kendisine vermiş olduğu siyasi destek değildir, esas en büyük gücü İslam dünyasının dağınık, parçalanmış ve inisiyatifsiz bir halde olmasıdır. Bu anlamda ümit ederiz ki bu büyük katliam, bu büyük soykırım Müslüman halkların da Müslüman ülkelerin de uyanmasına vesile olur” dedi.

Kurtulmuş’tan Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrine ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Saraybosna’da, Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. Kurtulmuş, Kovaçi Şehitliği’nde Meçhul Asker Anıtı’na ve Aliya İzzetbegoviç’in mezarına çiçek bırakarak dua etti.

Kurtulmuş’un ziyaretinde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da yer aldı.