Adalet Bakanı Tunç: “Tek derdimiz vatandaşlarımızın adalete ve yargıya güvenini daha da üst sıralara taşımak”
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bosna-Hersek’te temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, temasları kapsamında başkent Saraybosna’da Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljka Cvijanovic ile görüştü. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Binası’nda gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri, güncel küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.