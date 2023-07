Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan’da Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Kurtulmuş, “Amacımız önümüzdeki dönemde Türk dünyasının dünya siyasetinde çok güçlü bir şekilde var olmasını temin etmektir” dedi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle temaslarına başladı. Kurtulmuş, ziyaret kapsamında Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Azerbaycan’ın merhum lideri Aliyev’in mezarına çiçek bırakan Kurtulmuş, saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret eden Kurtulmuş anıtlara çelenk bırakıp dua etti.

“Kıbrıs Türkleri ile birlikte yürüyüşümüze devam edeceğiz”

Türk Şehitliği’nde hatıra defterini imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Azerbaycan’ın kurucu lideri merhum Haydar Aliyev’in mezarını, kabrini ziyaret ettik. Yine Bakü’deki şehitliği ziyaret ettik. Ardından da Kafkas İslam Ordusu’nun şehitlerinin yattığı Türk Şehitliği’ni burada, Bakü’de ziyaret ediyoruz. Biliyorsunuz Türkiye’de göreve gelen devlet başkanları, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ilk resmi ziyaretlerini Kıbrıs ve Azerbaycan’a gerçekleştirir. Biz dün Kıbrıs’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak parlamento heyetimiz ile birlikte ziyaretlerimizi yaptık. Son derece verimli, son derece olumlu görüşmeler gerçekleşmiş oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanınması için yeni bir dönemin başladığını bir kere daha orada teyit ettik. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti el ele Doğu Akdeniz’de önemli bir çalışmanın içerisinde olduğumuzu, her iki ülkenin de egemenlik haklarından hiçbir şekilde taviz vermeksizin bir millet olarak Kıbrıs Türkleri ve Türkiye Cumhuriyeti olarak birlikte yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye, Türk devletleri ile ilişkilerini ciddi şekilde önemsemektedir”

Azerbaycan’ın, Kafkaslarda Türkiye’nin en önemli müttefiki olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Azerbaycan Türkiye’nin kardeşidir. Her alanda mükemmel ilişkilerimiz olan bir ülkedir. Tabiri caizse Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs bir millet, üç devlet anlayışıyla hareket etmekte olan birbirine yakın üç ülkedir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’la olan ilişkisi, Kafkaslarda da Azerbaycan’la olan ilişkisi fevkalade önemlidir. Stratejik açıdan da son derece değerli ve fevkalade önem verdiğimiz bir ilişkidir. Burada Azerbaycan’ın güçlü olması, Türkiye’nin bölgesinde güçlü olması demektir. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs’ın güçlü olması Türkiye’nin bölgesinde güçlü olması demektir. Bu sene biliyorsunuz Cumhuriyetimizin ikinci asrına giriyoruz. Türkiye’nin ise önümüzdeki süreçte, yani Cumhuriyetimizin ikinci asrında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye’yi inşa etme kararlılığı içerisinde olduğunu bütün dünyaya ilan ediyoruz ve bu anlamda Türkiye her alanda gücünü artırarak, her alanda ilişkilerini kuvvetlendirerek, dış politikada, ekonomide, toplumsal yapısında, siyasal düzeninde, demokrasisinde son derece güçlü bir ülke olarak dost ve kardeş ülkelerle birlikte geleceğe doğru el ele, kol kola yürüyecektir. Bu bakımdan bu iki ziyaretin arka arkaya gelmiş olması, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın Vilnius’deki zirvede Batı ülkeleri NATO ülkeleriyle birlikte müzakere ederken, bizim burada, Azerbaycan’da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu seyahati yapmış olmamızın bir başka anlamı da var. Bu anlamda Türkiye, Türk devletleri ile olan ilişkilerini de son derece ciddi şekilde önemsemektedir” diye konuştu.

"Amacımız her alanda iş birliklerimizi mükemmel düzeye çıkarabilmek"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyaret edeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, “Ardından Azerbaycan Milli Meclisi başkanını ziyaret edeceğiz ve arkasından da Azerbaycan Başbakanını ziyaret ederek ikili ve heyetler arası görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Amacımız ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki dönemde Türk dünyasının dünya siyasetinde çok güçlü bir şekilde var olmasını temin etmektir. Bunun için her alanda iş birliklerimizi mükemmel düzeye çıkarabilmektedir. Sadece Türkiye-Azerbaycan ilişkileri değil, bunun da ötesinde bütün Kafkas ülkeleriyle birlikte Orta Asya ülkeleriyle, Türk Cumhuriyetleri ile birlikte, bölge ülkeleriyle birlikte inşallah hem bölgemizde barış ve esenliği tesis etmek, hem de güçlü bir Türk dünyasının inşa edilebilmesi için mücadele etmek boynumuzun borcudur. Ümit ediyorum ki Azerbaycan ziyaretimiz, bu çerçevede baktığımız Türkiye, Azerbaycan ve Türkiye Türk dünyası ilişkilerine katkı sağlayacak bir ziyaret olacaktır. Ben de buradan bu vesileyle şahsım ve ekibimdeki milletvekili arkadaşlarım adına, parlamento heyetimiz adına bütün Azerbaycan halkına, Azerbaycanlı kardeşlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesinin ardından Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov’la bir araya gelecek. Kurtulmuş, daha sonra TÜRKPA Genel Sekreterliğini de ziyaret edecek.