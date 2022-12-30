TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden halasının oğlu NKÜ Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı’nın cenaze namazını kıldırıp helallik istedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden halasının oğlu NKÜ Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı’nın cenaze namazını kıldırıp helallik istedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı (55) geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. TBMM Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop’un halasının oğlu olan Tırpancı sabaha karşı hayatını kaybetmesi üzerine, olayı duyar duymaz Ankara’dan Tekirdağ’da gelen Şentop ameliyat süreci ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Hayatını kaybeden Tırpancı için Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Orta Camii’nde cenaze namazı töreni düzenlendi. Cenaze namazına TBMM Başkanı Şentop ve Tırpancı’nın diğer yakınlarının yanı sıra Tekirdağ Protokolü katıldı. Cenaze namazını TBMM Başkanı Şentop kıldırırken helallik isteme sırasında kısa bir konuşma yapan Şentop, “Tabii benim erkek kardeşim yok. Murat Kamil Tırpancı’yla yaşıtız, benden 10 gün büyük idi. Bütün Çocukluğumuz gençliğimiz ve bugüne kadarki hayatımız beraber geçti benim kardeşim hükmündedir. Kendisiyle ilgili benim şahsen kanaatim her zaman aynı geçerlidir. İyi niyetli, hiç kimse hakkında kötü bir düşüncesi olmayan. Kalbinde bir kimseye karşı nefret husumet ver düşmanlık bulunmayan nadir insanlardan biriydi benim şahadetim budur. Sizlerde kendisini tanıyorsunuz, tanıyanlarınız var. Varsa hakkı hukuku benden talep edebilir. Ben her zaman buradayım” diyerek helallik istedi.

Helallik istenmesinden sonra Tırpancı’nın cenazesi Eski Şehir Mezarlığına defnedildi.