TBMM Genel Sekreterliği'nden alınan bilgiye göre, 28. Yasama Dönemi'nin 2. Yasama Yılı ile 3. Yasama Yılı'nı kapsayan 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihlerinde Gazi Meclis'te yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı.ANKARA (İGFA) -Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2024 yılında 368 bin 144 ziyaretçiyi ağırladı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre geçen yıl TBMM'yi toplam 368 bin 144 kişi ziyaret ederken, en çok ziyaret 48 bin 727 kişi ile Mayıs ayında gerçekleşti.

Bu ayı, 42 bin 699 kişi ile kasım, 41 bin 862 kişi ile ekim takip etti. Mart, ağustos ve eylül ise Meclis'e en az ziyaretçinin geldiği aylar oldu.

Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin haftalık grup toplantılarına katılanlar oluşturdu.

Aynı dönemde, Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler tarafından gerçekleştirilen bin 7 grup toplantısına katılan 96 bin 376 kişi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve eski Genel Başkan Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve eski Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı toplantı salonlarında canlı izledi.

Meclis'te her ayın ilk Cumartesi günü gerçekleştirilen Halk Günü ziyaretlerine ise 2 bin 203 kişi katıldı.

Bu kapsamda her ayın ilk Cumartesi günü 11.00-15.00 saatleri arasında randevuya gereksinim duymadan, TBMM Dikmen Kapısı'ndan giriş yapan kişiler, ziyaretçi kartı alarak rehber eşliğinde Meclis gezisine katıldı. Programda rehberler tarafından ziyaretçilere, Genel Kurul Salonu dinleyici locasında TBMM'nin tarihçesi, Genel Kurul Salonu oturma düzeni ve Meclis çalışmaları ile ilgili bilgi verilirken Şeref Holü, Tören Alanı ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hasar gören alanlar gösteriliyor.