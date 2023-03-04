Türkiye Basketbol Ligi 19. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’a 100-94 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi 19. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’a 100-94 mağlup etti.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Önder Yılmaz xx, Benhür İrcel xx, Erdoğan Çelebi xx
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard xx 16, Hakan Şanlı xx 16, Desure Tryone Buie xx 16, Burak Can Dilmaç xx 15, Cihan Amasyalı x 5, İbrahim Yıldırım xx 17, Mert Ulutaş x 2, Murat Erensoy x 2, Mete Tekçevik, Eren Beyaz x 5
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Mustafa Kürşad Özdemir x, Emir Oflaz x, Merthan Mutlu x 8, Berke Aygündüz xx 18, Atakan Erdek xx 11, Berkay Büyükbayrak x, Kahlil Quinton Dukes xxx 31, Bora Can Işık xx 17, Sercan Ergin x 4, Ali Işık xx 11
Başantrenör: Fahri Güler
1. Periyot: 24-29 (Balıkesir BŞB lehine)
Devre: 54-60 (Balıkesir BŞB lehine)
3. Periyot: 66-79 (Balıkesir BŞB lehine)
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