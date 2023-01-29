Türkiye Basketbol Ligi 17. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Finalspor?a 48-62 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Ligi 17. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Finalspor?a 48-62 mağlup oldu.
Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar xx, Abdullah İlik xx, Seda Esen xx
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard xx 9, Hakan Şanlı x 3, Desure Tyrone Buie xx 7, Burak Can Dilmaç x 2, Cihan Amasyalı x 4, İbrahim Yıldırım x 3, Mert Ulutaş xx 8, Murat Erensoy x 2, Mete Tekçevik x 6, Eren Beyaz x 4
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Finalspor: Enes Tunç x, Şafak Edge xx 8, Faik Can Kaşıkçı x 4, Ömer Sancaklı xx 6, Alparslan Uruk xxx 11, Mustafa Baştürk xx 3, Lace Darius Dejuan Dunn xxx 14, Ozan Yılmaz x, Clint O?Brian Robinson xxx 13, Hidayet Civan x 3
Başantrenör: Berat Gök
1. Periyot: 10-21 (Finalspor lehine)
Devre: 27-30 (Finalspor lehine)
3. Periyot: 36-48 (Finalspor lehine)
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