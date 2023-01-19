Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir Şubesi Başkanı Av. Barış Günaydın seçildi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir Şubesi Başkanı Av. Barış Günaydın seçildi.

TBD Eskişehir Şubesi Genel Kurulu, Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleşti. Genel Kurula, TBD 2’inci Başkanı Ali Yazıcı, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Seyitgazi Belediyesi Başkanı Uğur Tepe, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ve ESİAD (Eskişehir Sanayici ve İş ADamları Derneği) Başkanı Kenan Işık da katıldı. Av. Günaydın’ın şubenin 18’inci yılını kutladıklarını belirterek amaçlarının bilişim kültürünü yaymaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı.

“Bilişim alanında çalışanlar çok yönlü görevler alacaktır”

Teknolojinin anlam ve önemine değinen Başkan Günaydın, konuyla alakalı olarak sözlerine şöyle devam etti:

“Dijital dünyadaki hızlı gelişmeler her sektörü yakından etkileyecek ve dijital dönüşüm gerçekleştirmeyenler ise yok olma tehlikesi altında kalacaktır. Bu nedenle bilişim alanında çalışanlar ve bilişim teknolojisi personelleri iş dünyasında çok yönlü görevler alacak. Nesnelerin interneti ve yapay zekâ birçok alanda kullanılacaktır. Bütün bunlar siber güvenlik sorunlarını da beraberinde getirecektir. Fakat bilişim sektöründeki sivil toplum kuruluşlarına düşen görevse; alandaki gelişmeleri analiz etmek, çözümler için tartışma ortamları oluşturmak ve ortak akıl sürecini işletmek olacaktır.”