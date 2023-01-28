Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Erişilebilir Mabetler’ projesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması’nda en iyi proje fikri ödülüne layık görüldü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Erişilebilir Mabetler’ projesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması’nda en iyi proje fikri ödülüne layık görüldü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı projelerle de ödül almaya devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması’nda Büyükşehir tarafından hazırlanan ‘Erişilebilir Mabetler’ projesi, en iyi proje fikri ödülünü aldı.

Ankara’da gerçekleştirilen ödül töreninde Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ödülünü Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara’ya takdim etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Belediyeler Birliği tarafından en iyi proje fikri ödülüne layık görülen Erişilebilir Mabetler projemizin ana hedefi; inanç turizmini canlandırmak, engelli kişilerin inanç turizminden yararlanmasını sağlayarak mabetlerin ziyaretçi sayısını artırmak ve buna bağlı olarak yerel kalkınmaya katkı sunmak ve inanç turizmi konusunda erişilebilir iyi uygulamaları çeşitlendirmektir. Öte yandan alternatif turizmi çeşitlendirmek ve sürdürülebilir hale getirmek, görme engellilerin öğrenmeye dayalı beklentilerini karşılamak ve mabetleri ziyaretlerini artırmak, turizmi engelsiz hale getirmeye katkı sunmak, görme engellilerin mabetleri benimsemelerini ve bölgeyi ziyaret eden engelli turist sayısında artış sağlamaktır. Bu hazırladığımız projemizin ödülle taçlandırılmasından memnuniyet duyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanılabilir bir Trabzon için proje çalışmalarına devam edeceğiz.”