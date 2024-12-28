Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Adıyaman’ın 5 ilçesine iş makinesi desteği sağladı.

5 Haziran’da TBB Encümen üyesi olarak seçilen Başkan Tutdere, Adıyaman’a yönelik destekleri artırma sözünü yerine getirerek, Besni, Çakırhüyük, Çelikhan, İnlice, Şambayat ilçelerine toplamda 7 iş makinesi hibesi gerçekleştirilmesini sağladı. Destek kapsamında, Besni’ye 1 adet itfaiye aracı, Çakırhüyük’e 1 adet kepçe, Çelikhan’a 1 adet damperli kamyon ve 1 adet itfaiye aracı, İnlice’ye 1 adet kepçe, Şambayat’a ise 1 adet damperli kamyon ve 1 adet itfaiye aracı hibe edildi.

Başkan Tutdere, hibelerle ilgili açıklamasında, “5 Haziran’da TBB Encümen Üyesi olarak seçildiğimiz tarihte Adıyaman’ımızın tüm ilçelerine hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın hizmet edeceğimize söz vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız girişimlerle, 5 ilçemize toplamda 7 iş makinesinin hibe edilmesini sağladık. Bu destekler, ilçelerimizin altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak ve hizmet kapasitesini artıracaktır” dedi.