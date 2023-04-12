Erzurum’da 26,6 milyar TL tutarında kamu bankası 8,5 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 35,2 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 46 bin 947 TL oldu

TBB 2023 Şubat dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da 26,6 milyar TL tutarında kamu bankası 8,5 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 35,2 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 46 bin 947 TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.

Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı

Türkiye Bankalar Birliği TBB 2023 Şubat dönemi ‘Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı’ verilerine göre İlde 2023 Şubat ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 35 bin 524 TL, Özel banka kredilerinde 11 bin 422 TL, nakdi kredi toplamında ise 46 bin 947TL olarak hesaplandı.

Kamu Bankası Kredileri ve Erzurum’un Payı

Şubat 2023 dönemi kaydında Erzurum’da 26,6 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 33,1 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 48,3 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 100,4 milyar, tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 26,51 oldu

Özel Banka Kredileri ve Erzurum

Dönemde Erzurum’da 8,5 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 11,9 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 20,8 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 55,4 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 15,45 olarak tespit edildi.

Bölgesel Toplam Kredi Verileri ve Erzurum’un Payı

TBB Verilerine göre Şubat 2023 döneminde Erzurum’da 35 milyar 200 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 45 milyar 102 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 69 milyar 259 milyon, Doğu Anadolu Bölgesinde 155 milyar 857 milyon tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti.

Erzurum’un Payı

Şubat 2023 döneminde Erzurum’da kullanılan nakdi kredi değeri KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 78, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 50,82, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 22,58’lik pay gösterdi

Bölge İlleri Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı

Şubat 2023 kaydında, Erzurum’da 35,2 milyar, Malatya’da 23,5 milyar, Van’da 21,7 milyar, Elazığ’da 19,4 milyar, Kars’ta 7,9 milyar, Ağrı’da 8,2 milyar, Erzincan’da 8,0 milyar, Bitlis’te 6,3 milyar, Muş’ta 5,5 milyar, Iğdır’da 4,8 milyar, Bingöl’de 4,5 milyar, Ardahan’da 3,1 milyar, Hakkari’de 4,0 milyar, Tunceli’de 3,0 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı.