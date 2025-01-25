Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu 13. hafta maçında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Ankara Genç Akademi’yi 75-66 mağlup etti.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Sedef Yarıcı, Melih Eren, İsmail Balpetek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Burak Şaşmaz 9, Sezgin Eriş 11, Tarık Çolak 12, Hakan Şanlı 4, Asım Özhan Özberkan 11, Eren Özen 2, Eren Beyaz 22, Elber Mirza Sucu 4

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Ankara Genç Akademi: Emir Gökyıldırım 11, Melih Ulu 5, Murat Karabaş 12, Ömer Dorukalp Özcan 27, Yunus Taha Çağlayan, Kenan Emre Koç 3, Celalettin Gündüz, Efe Koç 8

Başantrenör: Durali Özçelik

1. Periyot: 21-18 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 40-30 (Kocaeli BŞB lehine)

DBB Kadın Voleybol Takımı, grup liderini mağlup etti DBB Kadın Voleybol Takımı, grup liderini mağlup etti

3. Periyot: 55-62 (Ankara Genç Akademi lehine)

Kaynak: iha