Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu 13. hafta maçında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Ankara Genç Akademi’yi 75-66 mağlup etti.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Sedef Yarıcı, Melih Eren, İsmail Balpetek
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Burak Şaşmaz 9, Sezgin Eriş 11, Tarık Çolak 12, Hakan Şanlı 4, Asım Özhan Özberkan 11, Eren Özen 2, Eren Beyaz 22, Elber Mirza Sucu 4
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Ankara Genç Akademi: Emir Gökyıldırım 11, Melih Ulu 5, Murat Karabaş 12, Ömer Dorukalp Özcan 27, Yunus Taha Çağlayan, Kenan Emre Koç 3, Celalettin Gündüz, Efe Koç 8
Başantrenör: Durali Özçelik
1. Periyot: 21-18 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 40-30 (Kocaeli BŞB lehine)
3. Periyot: 55-62 (Ankara Genç Akademi lehine)