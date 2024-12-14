Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 8. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Akhisar Belediye Basketbol’u konuk etti. Normal süresi 57-57 biten maçı Kağıtspor 68-65’lik skorla kazandı.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Sabri Gündüz, Recep Gürkan Özkan, Mehmet Kurtuluş Savaş
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Burak Şaşmaz 10, Sezgin Eriş 17, Tarık Çolak 7, Hakan Şanlı, Asım Özhan Özberkan 6, Eren Özen, Eren Beyaz 18, Elber Mirza Sucu, Sertan İbrahim Sarı 10
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Akhisar Belediye Basketbol: Başar Şener, Zeki Akant Es 8, Onur Yüzüak 4, Kerem Bulat 10, Yunus Halil Severoğlu 5, Mehmet Erim Özgül 12, Serhat Tüzinoğlu 8, Ramazan Bulut 2, Kaan Oray 16
Başantrenör: Melih Morgül
1.Periyot: 9-14 (Akhisar lehine)
Devre: 21-29 (Akhisar lehine)
3.Periyot: 42-41 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Normal süre: 57-57