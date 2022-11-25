Gaziemir Belediyesindeki işlerinden tazminatsız çıkarıldıklarını öne süren işçiler, belediye önüne yürüyerek eylem yaptı. Kıdem tazminatı ödenmesine dair mahkeme kararı olduğunu belirten sendika temsilcisi, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın tazminatları 10 taksitte ödemek istediğini söyledi.

Gaziemir Belediyesindeki işlerinden tazminatsız çıkarıldıklarını öne süren işçiler, belediye önüne yürüyerek eylem yaptı. Kıdem tazminatı ödenmesine dair mahkeme kararı olduğunu belirten sendika temsilcisi, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın tazminatları 10 taksitte ödemek istediğini söyledi.

İzmir’de, Gaziemir Belediyesindeki 28 işçinin haksız bir şekilde ve tazminatları ödenmeden işten çıkarıldığını öne süren Belediye-İş Sendikası üyesi 100’e yakın kişi, belediye önüne yürüyerek eylem yaptı.

Burada işçiler adına açıklama yapan Belediye-İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın göreve geldikten sonra 28 işçiyi haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkardığını savundu.

Yapılan görüşmelerin netice vermemesi nedeniyle, işten çıkarılan işçilerin hukuk mücadelesi başlattığını ifade eden Doğan, bazı işçilerin açtıkları davayı kazanıp tazminat hak ettiklerini anlattı.

“Halil Arda, kıdem tazminatını derhal ödemeli”

Başkan Arda’nın mahkeme kararlarını görüp özür dileyeceği yerde kıdem tazminatlarını 10 taksitte ödemek istediğini iddia eden Doğan, “Başkan Arda, haksız hukuksuz kararlarıyla önce isçileri açlığa ve yoksulluğa terk ediyor. Alınan yanlış kararlarla da belediyeyi zarara uğratıyor. Halil Arda, kıdem tazminatını derhal ödemeli; çünkü, kıdem tazminatı hakkı, iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı bir haktır. O nedenle tazminat, işçi ile işveren arasındaki iş akdi sona erdiğinde peşin olarak ödenmelidir. Belediyeyi zarara uğratmaya, yıllardır mağdur ettiğin emekçilere zulmetmeye bir son vermelisin” dedi.

Açıklamanın ardından Gaziemir Belediyesi önünde halay çeken işçiler olaysız dağıldı.